Iacopo Melio presenta il suo libro a Empoli

Si presenta presso la Sala Conferenze “La Vela Margherita Hack” (via Magolo 32 a Empoli) l'ultimo lavoro di Iacopo Melio “È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)”, libro che illustra come raccontare e trattare il tema della disabilità in maniera neutra ponendosi l'obiettivo di tracciare una linea guida efficace verso un’inclusione davvero universale. L'appuntamento è fissato a Venerdì 16 giugno alle ore 17.30.

Insieme all'autore intervengono in collegamento Fabrizio Acanfora, scrittore impegnato in un'intensa divulgazione scientifica riguardante la disabilità, con particolare riferimento allo spettro autistico e Flavia Monceri, professoressa associata di Filosofia politica all'Università del Molise. Modera Silvia Pezzoli.

L'evento è realizzato grazie alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa (EVV), nata nel 2022 con l'intento di mettere insieme e rafforzare le tante realtà presenti sul territorio, impegnate sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e in generale dei bisogni educativi speciali e delle fragilità sociali.

È possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming.

Fonte: Ufficio Stampa