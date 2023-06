La Corte di Appello di FIrenze, Seconda Sezione Penale, ha assolto il dr. Roberto Cutajar, Direttore generale della Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa), dal reato di concorso omissivo nel reato di maltrattamenti (il caso di Montalto, ndr.) di cui all'art. 572 CP ed ha revocato le statuizioni civili disposte in primo grado con la formula: "Per non avere commesso il fatto".