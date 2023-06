Incidente tra due auto in via del Littorale a Livorno

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno intorno alle 12.30 in via del Littorale nelle vicinanze di Castel Sonnino. Due vetture, una Suzuki ed una Fiat 500, si sono scontrate. Il personale dei vigili del fuoco, giunto sul posto, ha provveduto a Liberare una persona che era rimasta bloccata in uno dei mezzi affidandola al personale sanitario presente in loco. Gli occupanti dell'altro mezzo era già usciti con i propri mezzi. Infine la squadra ha terminato l'intervento mettendo in sicurezza l'intera area incidentale.