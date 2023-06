Innovazione, 250 aziende in gara a Primavera d’Impresa: premio alle più creative

Imprenditoria femminile, digitalizzazione, finanza e sostenibilità. Sono questi i temi che esperti, imprenditori, istituzioni e aziende del territorio affronteranno nell'evento finale di Primavera d’Impresa, premio all’innovazione e la creatività promosso dall’associazione di promozione culturale Coltiviamo Cultura, che si svolgerà domani, 14 giugno, e dopodomani, 15 giugno, al Palazzo dei Congressi in piazza Adua a Firenze.

“Questa sesta edizione di Primavera D'Impresa ha come filo conduttore la contaminazione e la sinergia tra realtà pubbliche e private, tra aziende consolidate e start up, con lo sguardo rivolto agli Obiettivi ecologici di Agenda 2030 e 2050 ed al supporto alla crescita delle aziende con circuiti bancari ed extrabancari - spiega Sara Stefanini, presidentessa di Coltiviamo Cultura -.Per l'evento conclusivo sono in programma tavole rotonde e incontri B2B, tra aziende, pubbliche amministrazioni, partner, patrocinanti, associazioni di categoria, enti universitari e centri di ricerca per confrontarsi su realtà diverse e sviluppo business con appuntamenti prestabiliti sulla piattaforma di networking messa a disposizione dallo storico partner dell’evento, la cooperativa Crisis di Pisa”.

L’evento conclusivo si aprirà domani 14 giugno (ore 10.30) con la prima Agorà di discussione, “Imprenditrici protagoniste del proprio futuro”: il panel specifico vedrà confrontarsi e scambiarsi idee ed esperienze di Laura Gori, socia fondatrice e componente Consiglio direttivo Assobenefit oltre che fondatrice e ceo di Way2Global, Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana, Alberto Giovanni Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, Antonella Mansi, vicepresidente Pitti Immagine, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Regina Schrecker, stilista, Chiara Tilesi, regista, produttrice e fondatrice di We Do It Together, Monica Turini, presidente regionale Toscana Cna Impresa Donna, Daniela Vianelli, presidente Coop Itinera, Stefania Caparrini, presidente Le Antiche Mura. A moderare il dibattito sarà il direttore editoriale di Stradenuove, Luca Telese.

Nel pomeriggio si discuterà invece di “Defiscalizzazione, bandi con finanza agevolata, digitalizzazione, trasformazione delle imprese: parliamo di progetti ed opportunità” (ore 14) e di “Caccia alla liquidità a sostegno delle piccole e medie aziende” (ore 15.30).

Il 15 giugno sono in programma tre dibattiti: “Le opportunità dei Fondi Europei e del trasferimento tecnologico: supporto a nuove sfide di crescita delle imprese e dei territori” (ore 9.30) e “Riutilizzare, manutenere, digitalizzare e decarbonizzare: innovazioni e tecnologie per un futuro sostenibile” (ore 11.30) e “Player bancari ed extra-bancari: come giocare la partita delle sfide del domani per trasformare le idee in realtà” (ore 14).

Nel pomeriggio, alle 15.30, ci sarà l'Agorà conclusiva con la premiazione delle prime tre aziende che si sono distinte per grado di innovazione, creatività, impatto sul territorio e sostenibilità. Quest’ultimo appuntamento sarà anche l’occasione per festeggiare il centesimo anniversario della Tipografia di Pontedera Bandecchi e Vivaldi.

Il 14 e 15 giugno (dalle 09:30 alle 17:30) a Villa Vittoria (Viale Filippo Strozzi, 2), sarà visibile anche la mostra "Between Dante and Rauschenberg", omaggio di Enrico Cazzaniga al grande artista americano: le litografie in mostra a Primavera d’Impresa – gli originali sono al MoMa di New York – restituiscono un percorso del pensiero di Rauschenberg, in cui viene utilizzata la tecnica del transfer drawing di immagini prese da giornali dell’epoca con successive modificazioni attraverso molteplici tecniche. Presenti anche due sculture di design, opera di Creatori d'Emozioni (Simone e Raffaele Pastore, fratelli e soci): una società che opera sia nel settore dell'impiantistica ma anche nella decorazione murale e d'arredo. L’opera "Paradiso e Inferno” raffigura il Sommo Poeta Dante Alighieri e ha un forte significato simbolico in quanto riflette la volontà dell’autore di connettere idealmente il mondo dantesco con l’epoca odierna.

La rete di Primavera D'Impresa conta oltre 700 aziende di cui operative sulla piattaforma circa 250.

Le candidature, chiuse il 6 giugno, hanno visto la presenza di aziende da tutte le province toscane con varie imprese anche fuori del territorio regionale. Il totale delle candidature rappresenta una bella presenza imprenditoriale fatta di piccole e medie aziende che con oltre 520 milioni di fatturato ed una forza lavoro complessiva di oltre 5000 addetti che raccontano quella voglia di fare, innovarsi e crescere al di là delle difficoltà degli ultimi anni che ben si addice alla frase scelta per l’evento di quest’anno: “Il mondo così come lo abbiamo creato è il risultato del nostro pensiero. Non possiamo cambiarlo se non cambiamo il nostro modo di pensare”. A dirlo fu Albert Einstein.

Fonte: Ufficio Stampa