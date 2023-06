Leonardo di Caprio e Tobey Maguire in visita ai musei di Vinci

Visita privata per le star di Hollywood Leonardo di Caprio e Tobey Maguire stamani al sistema museale di Vinci.

I due attori, amici da tempo, e i genitori di Di Caprio sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Torchia e dalla vicesindaca Sara Iallorenzi nel palazzo comunale, poi hanno visitato il Museo Leonardiano, la Palazzina Uzzielli e la Torre del Castello dei Conti Guidi, ammirando la “bellissima vista", secondo le loro stesse parole. Alla visita del museo erano presenti anche gli assessori Chiara Ciattini e Paolo Frese, la direttrice Roberta Barsanti e il segretario comunale Stefano Salani. Poi si sono recati alla casa natale di Leonardo. Tutta la visita, per volere dei due attori, è stata in forma privata e riservata.

“E' stato un piacere avere come visitatori del nostro sistema museale Leonardo Di Caprio e Tobey Maguire. Hanno molto apprezzato le bellezze di Vinci, le macchine e le scoperte di Leonardo, dimostrandosi molto interessati e curiosi di conoscere la storia e le peculiarità della città e del suo più illustre cittadino”, dicono Torchia e Iallorenzi, che hanno fatto dono al protagonista di Titanic e al volto più famoso di Spiderman di alcune pubblicazioni su Vinci.