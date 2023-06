Secondo fiocco azzurro in casa del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. Quest'oggi alle 12.15 all'ospedale di Empoli è nato Leonardo Giglioli, secondogenito dopo Lorenzo. Il piccolo è in salute e di 3,66 kg. Tanti auguri a mamma Laura Ramerini, a babbo Simone e a tutta la famiglia. Il primo cittadino ha tenuto a ringraziare anche tutto il reparto di Ostetricia del nosocomio empolese per le cure e la dedizione.