Minaccia con coltelli e lancia oggetti dal terrazzo contro i carabinieri: arrestato

Il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri a Badia a Settimo hanno arrestato un 28enne dominicano. In particolare, i militari sono intervenuti in mattinata per la segnalazione di un soggetto molesto, trovavano il prevenuto in stato di agitazione che inveiva dal balcone della propria abitazione.

Dopo alcune ore di negoziazione, nonostante le minacce con coltelli e lancio di alcuni suppellettili verso i militari, il soggetto fu bloccato all’uscita dell’appartamento, condotto in struttura sanitaria per gli accertamenti del caso e poi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza per il rito direttissimo odierno che si è concluso con la convalida e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.