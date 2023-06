Monopattini, a Firenze 370 mila corse e 780 mila chilometri percorsi in meno di due anni

Da Roma, Milano, Rimini e Los Angeles: i turisti che usano i monopattini di Bird a Firenze provengono soprattutto da queste città. A seguire ci sono Antwerp (Belgio), Viareggio e Parigi. Un numero crescente di viaggiatori internazionali fa affidamento ai monopattini per muoversi in città. Turisti provenienti da tutto il mondo: Madrid, Tel Aviv, San Diego, Palermo, Porto, Vienna. Bird, azienda internazionale leader nel settore della micro mobilità, dispone nel capoluogo toscano di una flotta di 450 mezzi, circa la metà di quelli presenti in città. E riesce a coprire il 55% della domanda totale.

Bird, nata nel 2017, è stata la prima azienda al mondo a mettere a disposizione un servizio di monopattini sharing. Da quando è stato lanciato il servizio a Firenze, nel settembre 2021, sono già state registrate 370 mila corse effettuate con i veicoli Bird e oltre 89 mila utenti che hanno percorso circa 780 mila chilometri. Il picco delle corse, ben 1.400, è stato raggiunto a settembre 2022. Firenze è la città italiana con la maggiore domanda non soddisfatta di monopattini, a causa dell'elevata richiesta e del basso numero di mezzi disponibili.

“Considerando il numero dei turisti attesi a Firenze nei prossimi mesi, ci aspettiamo una estate da record anche nei noleggi. Se anche non avremo i numeri maggiori di sempre, crediamo che saranno comunque molto alti" afferma Giorgio Cappiello, capo relazioni istituzionali Bird Italia.

"L'uso dei monopattini è in aumento, sta diventando un'abitudine sempre più diffusa. Viene percepita come una soluzione estremamente pratica e soprattutto sostenibile dal punto di vista ambientale. Firenze - aggiunge Cappiello - è una destinazione di richiamo mondiale, lo sappiamo. Analizzando le statistiche degli utenti vediamo come i nostri servizi siano ormai utilizzati da viaggiatori di ogni continente. La libertà e semplicità di movimento sono valori ricercati da tutto il mercato globale".

Fonte: Ufficio Stampa