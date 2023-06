Moto Gp, Giani: "Al Mugello organizzazione straordinaria"

Al Mugello la Toscana guarda al futuro dopo un fine settimana da incorniciare, che ha segnato il ritorno del pubblico nel tempio del motociclismo.



“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato straordinario e che ci hanno permesso di vivere ancora una volta grandi emozioni - ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Se lo scorso Gran Premio d’Italia di MotoGP è stato un successo, il merito è sopratutto delle donne e degli uomini che hanno lavorato senza sosta per far funzionare la complessa macchina organizzativa. Per questo ringrazio il personale del circuito con il direttore dell'Autodromo Paolo Poli e il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, i commissari di pista, gli addetti alla sicurezza, le Forze dell'ordine, i volontari e gli operatori che hanno garantito assistenza sanitaria alle 140mila persone presenti. La Regione - ha concluso - sostiene convintamente il Gran Premio, che è volano di rilancio e di ripresa economica di tutto il territorio del Mugello con importanti ricadute per tutti i settori".