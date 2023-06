Notte Rosa nel centro di Castelfiorentino

Giovedì sera il centro di Castelfiorentino si anima con “Notte Rosa” e i negozi aperti. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dal CCN “Tre Piazze” in collaborazione con Contrad’Arte e il patrocinio del Comune che contempla uno spettacolo musicale, cibo e animazione itinerante nelle principali vie e piazze del centro storico basso.



Avvio alle 19.30 in Piazza Cavour con cibo, birra e vari cocktail, da assaporare comodamente seduti al chiaro di luna, con intrattenimento a cura degli attori di Contrad’Arte che si esibiranno anche lungo le vie del centro. Alle 21.30 la festa si sposterà quindi in Piazza Gramsci dove ci saranno alcuni stand di dolci, cocktail e birra e uno spettacolo dancing anni ’90 che vedrà sul palco i Mamalover.





Fonte: Ufficio Stampa