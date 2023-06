Nuovo finanziamento di Crédit Agricole Italia per professionisti e aziende

Crédit Agricole Italia ha lanciato la nuova linea “Transizione” del finanziamento “Scelgo Io”, dedicata all’accompagnamento dei professionisti e delle piccole e medie aziende italiane (Small Business) nel processo di innovazione e transizione sostenibile. Le spese ammissibili riguardano non solo le iniziative green ma anche la digitalizzazione, l’innovazione di prodotto e di processo e il miglioramento dell’impronta sociale, tutte tematiche sempre più attuali per le imprese che vogliono migliorare il proprio profilo di sostenibilità.

In particolare, sono finanziabili spese per l’ottenimento di certificazioni in ambito ESG, sviluppo di sistemi di economia circolare, investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 dell’impresa (come la sostituzione di macchinari inquinanti con impianti a minore emissioni e l’acquisto di automezzi elettrici o ibridi), investimenti in sicurezza sul lavoro, spese in formazione dei lavoratori collegata a temi di sostenibilità ambientale e sociale, investimenti volti al miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro, all’inclusione di lavoratori disabili e alla conciliazione dei tempi casa/lavoro (attraverso lo smart working o convenzioni con asili nido). Decisamente vantaggiose le condizioni studiate da Crédit Agricole Italia per questa fascia di clientela.

Oltre allo sconto sul tasso e sulle spese di istruttoria, l’azienda potrà accedere alle opzioni di modifica dell’importo delle rate e di sospensione della quota capitale fino a un anno. Un ulteriore strumento messo in campo dal Gruppo che si affianca al servizio di consulenza offerto in ambito PNRR, per supportare anche le piccole imprese nell’identificazione delle misure di incentivazione e sostegno alla crescita.

Fonte: Crédit Agricole Italia - Ufficio Stampa