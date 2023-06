Omicidio anziana a Pistoia, accertamenti su Pc e smartphone del figlio indagato

Vanno avanti le indagini per fare chiarezza sull'omicidio di Ottavina Maestripieri, la 90enne trovata morta la mattina di giovedì primo giugno nel suo appartamento di via Monteverdi a Pistoia. Il legale del figlio della vittima – Patrizio Ruscio, il 60enne indagato per omicidio volontario – ha riferito che domani avverrà il conferimento dell'incarico per gli accertamenti tecnici su computer e telefonini di Ruscio.

Intanto si attendono i risultati delle analisi del materiale biologico estratto da sotto le unghie della vittima, che verrà confrontato con il Dna prelevato al figlio.