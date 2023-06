Pitti Uomo, Mazzeo: "Toscana e Firenze capitali mondiali della moda"

“In questi giorni la Toscana e Firenze tornano ad essere capitali mondiali della moda grazie a questa straordinaria mostra vivente dei manufatti italiani. Qui a Pitti Uomo si respira aria di ottimismo, di voglia di sviluppo e di creare lavoro. Penso che dovremmo sempre più investire in questa filiera, che coniuga qualità, ingegno e bellezza. Questa è la Toscana e questo settore lo rappresenta nel modo più concreto”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, all’inaugurazione della 104esima edizione di Pitti Uomo.

Mazzeo ha ringraziato la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi e il presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis per “il prezioso lavoro portato avanti per far crescere sempre di più questa iniziativa e che consente di portare alla Fortezza tutta la moda mondiale”. “È un'occasione di crescita per tutta la Toscana, terra di innovazione e ricerca. La moda toscana è uno dei fulcri internazionali del settore, dobbiamo tutelarla, sostenerla e agevolare le occasioni di formazione per i giovani e le nuove maestranze”.

Il presidente del Consiglio regionale ha anche avuto occasione di congratularsi col founder e ceo di Piquadro Marco Palmieri, vincitore di questa edizione del Premio Pitti Immagine Uomo.

Insieme a Mazzeo alla Fortezza anche la presidente della commissione Cultura Cristina Giachi e il vicepresidente della commissione Sviluppo economico Vittorio Fantozzi.

Presente alla Fortezza anche la presidente della commissione Sviluppo economico Ilaria Bugetti.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale