Poggibonsi diventa Città dei lettori: la prima edizione con Igiaba Scego, Paolo Malaguti, Simona Vinci e Carmen Verde

Due giornate di eventi tra presentazioni, talk e incontri con i protagonisti della letteratura contemporanea; tra i nomi Igiaba Scego, Paolo Malaguti, Simona Vinci e Carmen Verde. Giovedì 15 e venerdì 16 giugno La città dei lettori, il festival diffuso che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano, torna sul territorio senese con la prima edizione di Poggibonsi dei lettori. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Appuntamento tra l’Auditorium Centro Accabì e la Piazza d’Armi per il progetto a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Poggibonsi dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana e Comune di Poggibonsi e della collaborazione di Associazione La Scintilla, Biblioteca Comunale Gaetano Pieraccini e circolo di lettura Soci Coop sezione Poggibonsi, oltre che di Lettori Sottoscala e Poggiolibrizio (tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, info su www.lacittadeilettori.it).

Il programma si aprirà giovedì 15 giugno all’Auditorium Centro Accabì (via Giosuè Carducci 1) con la presentazione, alle ore 18.00, di “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani), ultimo romanzo della scrittrice Igiaba Scego. Nata in Italia da genitori somali, l’autrice rilegge la propria vita di figlia della diaspora in un’opera che è al tempo stesso lettera a una giovane nipote, resoconto storico, genealogia familiare e laboratorio alchemico nel quale la sofferenza si trasforma in speranza grazie al potere delle parole. In dialogo con Maria Giorgetti.

Si prosegue venerdì 16 giugno presso la Piazza d’Armi (Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale): alle 17.30 la scrittrice Carmen Verde, selezionata quest’anno nella dozzina del Premio Strega, racconterà il suo romanzo d’esordio “Una minima infelicità” (Neri Pozza) affiancata da Valentina Serafini di Olivia libreria bistrot. Alle 18.15 in programma la lectio di Simona Vinci sui Fratelli Grimm a partire dal saggio “Mai più sola nel bosco” (Marsilio Editori), un viaggio dentro e fuori “il gusto della paura” firmato da una delle più importanti autrici italiane di oggi, nell’ambito del focus “Sulla fiaba” con la curatela diretta di Gabriele Ametrano. Conclusione alle 19.00 con Paolo Malaguti, che in dialogo con il direttore del festival introdurrà al pubblico “Piero fa la Merica” (Einaudi): la narrazione, attraverso gli occhi di un bambino, dell'epopea e della perdita dell'innocenza degli italiani nelle Americhe, il gesto rapinoso di costruire il mondo tra animali mai visti e piante lussureggianti, dove la lotta con la natura è un corpo a corpo quotidiano e il futuro una scommessa.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato e da Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione – dopo la tappa di Poggibonsi continuerà con un’altra prima edizione a San Miniato (PI) dal 17 al 18 giugno; mentre per il terzo anno consecutivo si confermano Grosseto, dal 21 al 22 giugno, e Arezzo, dal 24 al 26 giugno. Montaione (FI) diventerà città dei lettori per la prima volta dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (PI), il 2 luglio, e a Montelupo Fiorentino (FI), dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (SI) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (FI) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (FI) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Dice Nicola Berti, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Poggibonsi: “Siamo lieti di ospitare per la prima volta questa bella manifestazione che si inserisce in un lavoro di lunga lena che coinvolge tante realtà cittadine impegnate in una attività costante di promozione e valorizzazione della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva. Ringraziamo La città dei lettori e l’associazione La Scintilla per aver promosso l’evento che vede participi i gruppi di lettura presenti a Poggibonsi e la nostra biblioteca”.

La città dei lettori è un progetto di Associazione Wimbledon APS.

Con il patrocinio di Ministero della Cultura, Polizia di Stato (nelle date fiorentine), Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina (progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020), Comune di Arezzo, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Cavriglia, Comune di Grosseto, Comune di Impruneta, Comune di Lucca, Comune di Prato, Comune di Montaione, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Monteriggioni, Comune di Piombino, Comune di Poggibonsi, Comune di Pontassieve, Comune di San Miniato, Comune di Vicchio, Comune di Volterra.

Con il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Grosseto Cultura, Publiacqua, IED Firenze e International Motors.

Con la collaborazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Palazzo Pfanner, Arci Villamagna.

Con il supporto tecnico di Giunti al Punto librerie, Hotel Silla Firenze, Taxi Firenze 055 4390.

In partnership con Patto Regionale per la Lettura Toscana, Centro per il libro e la lettura, Città che legge, Biblioteche Comunali Fiorentine, Biblioteca Città di Arezzo, Biblioteca di Bagno a Ripoli, Biblioteca Civica di Calenzano, Biblioteca di Pontassieve, Biblioteca di Poggibonsi, Premio Strega, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Italo Calvino, Premio Chianti, L’indice dei libri del mese, Accademia di Belle Arti di Firenze, Scuola Holden, Centro Pecci Prato, Scripta / En plain Air, Libreria Brac, SALE Sant’Ambrogio in festival, Teatro del Sale, Corri la Vita, Polo Culturale Le Clarisse, Proloco Grosseto, Testo [Come si diventa un libro], Libernauta, Jump, Ditta Artigianale, Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, Associazione La Scintilla, Associazione Interazioni Elementari, Libreria Farollo e Falpalà, La casa sull’albero, Libreria Lucca Sapiens, Libreria Liberocaos, Busajo ONLUS, Biro, Il Mignolo, Il Reporter, Lungarno.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Solo per gli appuntamenti del ciclo Paesaggi letterari è consigliata la prenotazione a: paesaggiletterari@lacittadeilettori.it

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori

Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori

Fonte: Ufficio Stampa