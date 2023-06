Raccolta fondi della Pubblica assistenza di Santa Croce, devoluti 1.500 euro

La popolazione dell’Emilia Romagna sta ancora vivendo giorni drammatici a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente la regione, causando vittime e danni gravissimi alle persone, all'ambiente e all'economia.



La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno ha voluto partecipare alle tante manifestazioni di solidarietà organizzando una Cena di Raccolta Fondi per sostenere la popolazione colpita.



La cena si è svolta venerdì 5 giugno presso Largo Bonetti nell’area gestita dai gruppi del Carnevale Santacrocese col patrocinio del Comune. Grazie alla partecipazione di quasi 100 persone a cena e grazie alla collaborazione di “Il Fornaretto”, “Macelleria Buti”, Sezione soci Valdarno Inferiore Unicoop Firenze”, “Taddei Store & Service” abbiamo raggiunto un risultato importante che ci ha permesso di devolvere 1.520€ nette direttamente all’iniziativa “Un aiuto per l’Emilia Romagna” di ANPAS Emilia Romagna ODV.

Il ricavato sarà destinato alla popolazione delle zone alluvionate, che sta cercando con coraggio di risollevarsi ed ha bisogno di aiuti concreti per affrontare questa terribile emergenza.



Essere al fianco di chi ha bisogno in ogni momento e in ogni modo è da sempre l'impegno della Pubblica Assistenza.

Un grazie particolare ai volontari e ai dipendenti della Pubblica Assistenza che hanno proposto questa iniziativa abbracciata poi con tutto il cuore da tutta l’Associazione e dai santacrocesi.

Fonte: Pubblica assistenza Santa Croce sull'Arno