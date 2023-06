Raid in 15 ville a Pietrasanta e Camaiore, i ladri patteggiano pena di 5 anni

Eri Nika e Ergys Lekaj, gli autori dei 15 furti in villa commessi l'estate scorsa tra Lucca e la Versilia, hanno patteggiato una pena di 5 anni a testa. I due cittadini albanesi, di 44 e 34 anni, residenti in provincia di Massa, avevano preso di mira abitazioni lussuose a Pietrasanta e Camaiore e sono stati/: arrestati dalla polizia lo scorso febbraio per furto e ricettazione.

L'accordo di patteggiamento con il pubblico ministero è stato trovato sulla base del fatto che le vittime, per la maggior parte turisti stranieri in vacanza, sono state quasi tutte risarcite dai due imputati. Il valore complessivo della refurtiva era stato quantificato sui 300mila euro.