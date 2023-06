Rassegna teatrale estiva, anche Federico Buffa tra i protagonisti

Su il sipario sulla rassegna teatrale estiva di Altopascio, organizzata dall’amministrazione comunale insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che quest’anno, all’interno del Luglio altopascese 2023, proporrà tre appuntamenti di grande richiamo. Scenografia naturale delle serate sarà, come sempre, piazza Ricasoli, per una stagione estiva sotto le stelle adatta a tutti i gusti e a tutte le età.

Le novità di quest’anno sono state presentate questa mattina dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dalla presidente di Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti e dall’assessore comunale Alessio Minicozzi.

“Non c’è cultura senza teatro - spiegano il sindaco e l’assessore -. Ad Altopascio è così sempre: lo è nel corso dei mesi invernali, con una stagione di prosa che cresce - e richiama sempre più pubblico - anno dopo anno; lo è con la stagione Off, il percorso teatrale che valorizza e promuove il territorio. E lo è, ormai da tradizione, con la stagione teatrale estiva, che richiama sempre un grande pubblico. Poter replicare anche quest’anno con la versione estiva è una grande soddisfazione: c’è fame di bellezza, di cultura, di divertimento, di svago”.

“La programmazione estiva realizzata con l’amministrazione comunale dei Altopascio - osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro condiviso nel corso della stagione invernale del Teatro Puccini. Un impegno che ha lo scopo di mettere a disposizione dei cittadini un’offerta culturale varia e di elevato livello qualitativo, grazie e testi e interpreti in grado di affascinare, stimolare e coinvolgere un numero sempre maggiore di spettatori”.

IL PROGRAMMA

Si inizia sabato 1 luglio, alle 21.15, con “Italia Mundial”, spettacolo di e con Federico Buffa. Il giornalista e volto noto di Sky, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. Il pubblico, tramite l’inconfondibile voce dello storyteller, potrà rivivere quelle magiche sensazioni di quando l’Italia ha vinto il Mondiale, ricordando i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu e le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Secondo appuntamento della rassegna estiva, venerdì 14 luglio alle 21.15, con “Santo Piacere. Dio è contento quando godo” di e con Giovanni Scifoni, per la regia di Vincenzo Incenzo e la danzatrice Anissa Bertacchini. Con uno spettacolo all’insegna della risata e della riflessione, l’attore romano - noto al grande pubblico per numerosi film e serie tv di successo - cerca, con ironia, di porre fine all’eterno conflitto tra anima e corpo, tra fede e godimento e fare luce su una verità definitiva e catartica, dove l’anima possa ruzzolarsi sovrana nel sesso e il corpo finalmente abbracciare l’amore più puro, in grazia di Dio. Coinvolgendo il pubblico in un esperimento unico e in un flusso di coscienza tempestoso e comico, l’attore si libera di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti trascinando gli spettatori in un sorprendente quadro che sembra mettere d’accordo Piacere e Santità: un ballo lento degli affetti e dei ricordi che genera, dopo tante risate, anche lacrime di commozione.

La rassegna teatrale si conclude poi domenica 23 luglio, sempre alle 21.15, con “The Black Blues Brothers Super Show”. Sul palco cinque acrobati accompagnati dal ritmo e dall’energia dell’Africa e da uno stile tutto americano, per uno show dinamico, musicale e comico. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alexander Sunny e prodotto da Mosaico Errante, trasporta gli spettatori nella terra d’origine dei protagonisti, il Kenya. Qui i “Black Blues Brothers” si occupavano di teatro sociale in situazioni difficili, trasformando il circo in un potente mezzo di emancipazione e aggregazione: all’interno di un elegante locale in stile Cotton Club, il barman e i camerieri diventano così equilibristi, sbandieratori, saltatori e giocolieri e fuochisti. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato inserite in una serie incalzante di gag esilaranti, buffi striptease, spassose sfide di ballo.

BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita online nei prossimi giorni al costo di 15€. Per tutte le informazioni, già da ora, è contattabile la biblioteca comunale, 0583 216280.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa