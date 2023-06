Ricerche in Versilia per un fungaiolo 77enne scomparso

Nella zona di Seravezza in Versilia sono in corso ricerche per un 77enne disperso che era andato a cercare funghi insieme a un amico. Durante l'escursione l'amico ha perso i contatti con lui e ha allertato i soccorsi.

Impegnati i vigili del fuoco anche con un'unità speleo-alpino-fluviale (Saf) e l'elicottero Drago. In arrivo anche unità cinofile, operatori Sapr specializzati nell'uso dei droni, e altre squadre dotate di strumenti specializzati nella ricerca. Presenti anche i sanitari inviati dal 118.