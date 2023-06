ScienzEstate 2023, al Campus di Sesto Fiorentino appuntamento con la divulgazione scientifica

Entra nel vivo ScienzEstate 2023, la manifestazione promossa da OpenLab, centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica dell’Università di Firenze.

Dopo l’apertura della manifestazione la scorsa settimana, domani, mercoledì 14, e giovedì 15 giugno, ScienzEstate si sposterà al Campus di Sesto Fiorentino (viale delle Idee, presso il gazebo informazioni – dalle ore 18 alle 23), dove avranno luogo dimostrazioni, giochi, spettacoli, laboratori interattivi e visite guidate su prenotazione ai dipartimenti e ai centri di ricerca del campus scientifico e tecnologico.

Le proposte spazieranno dal Dna alla crittografia, dalle illusioni ottiche ai giochi con l’informatica, dai misteri delle cellule alla cura della salute dell’ambiente, dai raggi cosmici all’acceleratore di particelle.

Saranno previsti punti di orientamento delle Scuole dell’Ateneo coinvolte nelle attività: i futuri studenti Unifi e le loro famiglie potranno apprendere informazioni sui corsi di studio e sui servizi offerti. Gli appuntamenti di ScienzEstate riprenderanno, poi, a settembre.

Programma e aggiornamenti su www.openlab.unifi.it

Tutte le attività saranno a libero accesso; per alcune sarà necessaria la prenotazione (per i posti rimasti a disposizione iscriversi presso il gazebo informazioni in Viale delle Idee).

Fonte: Ufficio Stampa