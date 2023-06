Stelle del Piazzale, dopo 3 anni di pausa ritorna il torneo streetball

Era luglio 2019 quando per l’ultima volta è calato il sipario sulle Stelle del Piazzale. Nel mezzo una pandemia e tre anni di difficoltà in cui l’omonima associazione sportiva ha deciso di restare alla finestra aspettando il momento giusto per tornare a far vibrare il campetto di via Galvani e a far appassionare grandi e piccoli. E quel momento è arrivato.

Dal 5 all’8 luglio torna il torneo streetball 3×3 nato nel 2013 e proseguito per sette ininterrotte stagioni. L’ottava edizione si aprirà mercoledì 5, con il torneo Junior riservato al Minibasket, mentre da giovedì 6 a sabato 8 sarà la volta delle categorie Senior, maschile e femminile.

Il torneo Junior sarà riservato ai bambini e alle bambine nati/e dal 2011 al 2014 e sarà suddiviso in due sottocategorie, 2011/2012 e 2013/2014. Il torneo Senior, invece, sarà aperto ai giocatori e alle giocatrici nati/e a partire dall’anno 2006.

Per entrambi i tornei è possibile inviare la propria iscrizione scrivendo una mail all’indirizzo stelledelpiazzale@gmail.com con riportati i seguenti dati:

- nome squadra

- nome, cognome e dati anagrafici dei giocatori/trici

- copia dei certificati medici di idoneità sportiva agonistica (non agonistica per i nati negli anni 2013 e 2014)

I bambini e la bambine che intendono partecipare al torneo Junior possono anche iscriversi singolarmente e saranno inseriti/e in una squadra il giorno stesso del torneo. Il costo di iscrizione è di 20 euro a giocatore/trice per il torneo Senior, 15 euro per il torneo Junior.

Ogni serata inizierà indicativamente alle ore 18, con food & drink a cura del Circolo di Puppino. Il calendario dettagliato delle gare sarà reso noto nei giorni precedenti.

Fonte: Abc Castelfiorentino