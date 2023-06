Vandali distruggono ambulatorio mobile della Misericordia di Empoli: 10mila euro di danni

Grave furto e atto vandalico ai danni della Misericordia di Empoli. Nella notte tra domenica e lunedì, 12 giugno, ignoti si sono introdotti nel magazzino, dove sono custoditi i mezzi dell’Arciconfraternita in via Vico a Empoli, e hanno preso di mira l’ambulatorio mobile. A dare l’allarme è stato un dipendente che nella mattinata di lunedì è entrato nel magazzino, per effettuare dei controlli su altri mezzi custoditi all’interno della stessa struttura.

L’ambulatorio mobile è stato completamente distrutto e reso inutilizzabile: mobili interni rotti, carrozzeria danneggiata, spaccato un vetro del mezzo, saccheggiato materiale generico utilizzato per le prestazioni di assistenza sanitaria, strappato e rubato l’intero impianto di aria condizionata. Difficile al momento calcolare in modo esatto i danni, ma una prima stima si aggira intorno ai 10mila euro.

Un episodio che lascia senza parole l’intera Misericordia e che priva l’Arciconfraternita di un mezzo fondamentale, usato ogni giorno per servizi di sostegno alla salute dei cittadini empolesi e non solo. Al momento purtroppo non è ipotizzabile quando il prezioso mezzo potrà tornare operativo per la comunità.

Per quanto accaduto la Misericordia di Empoli ha presentato denuncia a carico di ignoti: chiunque potesse fornire dettagli utili ad individuare i malviventi può rivolgersi alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per un sopralluogo e per i rilievi del caso.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa