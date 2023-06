Ztl estiva nel centro storico di San Casciano

Maggiore sicurezza e vivibilità nella fascia notturna del centro storico. E’ l’obiettivo che il Comune si è posto istituendo, da lunedì 19 giugno, la zona a traffico limitata denominata grande (notturna). Il provvedimento stabilisce la chiusura al transito dei veicoli dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo in alcune vie del centro storico. Le strade interessate dalla Ztl sono via IV Novembre, nel tratto piazza Zannoni-via del Cassero, via del Cassero, via Guarducci, piazza Cavour, via Lucardesi, via della Volta, via Vignaccia, via Curiel, via Morrocchesi, piazzetta Martini e piazza Matteotti. L’ordinanza è valida fino al 9 settembre 2023.

“L’estensione della Ztl estiva, come già sperimentata negli anni precedenti, – dichiara l’assessore alla Polizia municipale Elisabetta Masti – vuole assicurare una maggiore vivibilità nel centro storico durante la fascia oraria notturna, la presenza di un minor numero di veicoli a motore nel centro storico riduce l’impatto ambientale e incrementa la sicurezza per i pedoni, i benefici determinati da una ridotta circolazione stradale comporteranno anche una migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico”.

Il Comune ha istituito una lista bianca di soggetti nella quale saranno inserite le targhe dei veicoli che potranno accedere liberamente alla nuova ZTL. L’accesso sarà consentito a diverse categorie di soggetti deboli che devono transitare dal centro storico tra cui invalidi e soggetti temporaneamente impediti con certificazione, anziani, donne in stato di gravidanza, veicoli con soggetti diretti ai servizi di emergenza, ospiti delle strutture ricettive per il carico e lo scarico dei bagagli, veicoli incaricati di assistenza domiciliare, medici in visita domiciliare, veicoli di imprese per lavoro notturno, veicoli di noleggio con conducente, esercenti attività di lavoro notturno, veicoli di artigiani per riparazioni d’urgenza, veicoli con a bordo persona con età superiore a 75 anni, veicoli con a bordo bambini fino a due anni. In questi casi per accedere alla Ztl è necessario richiedere l’autorizzazione che deve essere inoltrata via mail fino a 3 giorni successivi al transito.

L’accesso alla nuova Ztl è consentito inoltre ai veicoli di soccorso e di polizia, ai veicoli del Comune di San Casciano in Val di Pesa, ai veicoli della ASL, ai taxi, ai servizi pubblici e di pubblica utilità. Possono circolare liberamente anche i veicoli in possesso dei contrassegni A, C, A1, E. I proprietari hanno l’obbligo di esporre il contrassegno. Gli uffici si trovano in via Cassia per Siena n. 3. Info e pronto intervento tel. 055 820325 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 19.30) Fax 055 820683. Email polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa