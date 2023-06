Agricoltura, concorso su Instagram bandito dai Georgofili

Cosa vuole dire fare Agricoltura oggi? Perché l’Agricoltura è importante? Come sarà l’agricoltura del futuro?

Per rispondere a queste domande l’Accademia dei Georgofili, in occasione del 270° anno della sua fondazione, ha pensato di dare voce a studenti e laureandi in Agraria, riconoscendo in loro le persone che giocheranno un ruolo importante nel futuro dell’agricoltura del nostro Paese.

Oggi circa 15 milioni di km2 producono cibo per più di 8 miliardi di persone, ma oltre 800 milioni di persone (una su dieci) nel mondo non ha ancora cibo sufficiente. Nei prossimi decenni poi l’Agricoltura dovrà affrontare una prossima grande sfida: sfamare i 10 miliardi di persone che già dal 2050 abiteranno la Terra in un contesto globale in cui, alla scarsità delle risorse naturali si uniranno cambiamenti climatici e degrado ambientale. L’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica saranno dunque più che mai necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi, talvolta purtroppo contrapposti, di produttività e sostenibilità.

Per partecipare al contest ‘Vi racconto l’agricoltura’, i giovani iscritti ai diversi corsi di laurea (triennali e magistrali) attinenti alle Scienze e Tecnologie Agrarie, da soli o in gruppo, dovranno registrare un video con qualsiasi mezzo a disposizione (smartphone, webcam o videocamera) e rispondere, dal loro punto di vista, alle domande precedenti.

Il video, per essere ammesso al concorso dovrà essere pubblicato sul canale Instagram del partecipante (che deve rimanere pubblico almeno per la durata del contest) e, pena esclusione dal contest, dovrà contenere l’hashtag #ContestGeorgofili2023 e il tag all’account ufficiale dell’Accademia dei Georgofili (@georgofili).

Si potrà partecipare dalle ore 00 del 15 giugno 2023 fino alle ore 00 del 30 settembre 2023.

Saranno premiati 3 video a giudizio insindacabile di una Giuria di esperti nominata dal Presidente dell’Accademia dei Georgofili, che avranno mostrato i migliori contenuti di valore conoscitivo, innovativo e tecnico. Verrà preso in considerazione anche il numero dei “like” ricevuti, ma non sarà comunque determinate alla valutazione finale del video.

I premi consisteranno in contributi di Euro 2.500, 1.500, e 1.000 (1°, 2° e 3° premio) e verranno consegnati nel corso di un evento dedicato che si terrà presso la sede dell’Accademia dei Georgofili.

Fonte: Ufficio Stampa