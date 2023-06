Caos in stazione a Empoli, intervento di polizia e carabinieri

Intervento della polizia ferroviaria e della polizia di Stato questa mattina in zona stazione a Empoli. Un uomo in stato di alterazione è stato bloccato dopo aver causato il caos sulla banchina. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, e rifiutando le cure mediche dei soccorsi inviati dal 118, il passeggero ha proseguito il viaggio verso Siena.

Sarebbe invece un altro intervento quello effettuato dai carabinieri alle 7 di questa mattina, sempre sui binari. In questo caso due tossicodipendenti hanno avuto un alterco sui binari. Non sono chiari i motivi del litigio ma all'arrivo dei militari della compagnia di Empoli sono scappati. Uno sarebbe stato armato di catena.

Le reazioni

La segnalazione è stata raccolta anche dal coordinamento di Fratelli d'Italia, che ha colto l'occasione per rinnovare la questione dei problemi rilevati alla stazione.

"A Empoli è presente un Comitato Civico “Degrado a Empoli”, che per quanto a nostra conoscenza ha presentato un Esposto in Comune proprio inerente il problema della sicurezza, ed ha chiesto un incontro con l’Assessore Ponzo Pellegrini, ma ad oggi il Comune latita. Abbiamo la sensazione che la Giunta Barnini non abbia la volontà di risolvere il problema, e che cerchi di “vivacchiare” da qui alle prossime Amministrative 2024. Sappia questa Giunta che laddove voglia un confronto con l’opposizione di Fratelli d’Italia è pronta e disponibile a lavorare nell’interesse di Empoli e degli empolesi, se poi così non fosse, siamo certi che i cittadini se ne ricorderanno alle prossime elezioni Amministrative".