Cedole librarie, per l’anno scolastico 2023/2024 si prosegue con la modalità digitalizzata

Si prosegue con la dematerializzazione e informatizzazione dei sistemi procedurali del servizio scuola. Anche per l’anno scolastico 2023/2024 le cedole librarie saranno in modalità digitalizzata: le famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie non andranno fisicamente negli istituti a prendere ‘materialmente’ la cedola libraria ma potranno recarsi in una cartoleria e prenotare direttamente i libri, che come è noto sono gratuiti.



Per avere maggiori informazioni è stata creata già dallo scorso anno una pagina apposita nell’area tematica ‘educazione scuola e giovani’, sul sito istituzionale consultabile al link https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-cedole-librarie .

Lì è scaricabile la modulistica per l’istituzione dell’albo dei rivenditori tramite l’avviso pubblico che vi è stato pubblicato dove sono descritte tutte modalità di iscrizioni e le informazioni utili alla procedura.



L’elenco dei rivenditori iscritti all’albo è costantemente aggiornato tramite l’ufficio Scuola comunale. Pertanto gli stessi rivenditori che vorranno fornire i libri di testo delle scuole primarie dovranno fare richiesta di iscrizione al suddetto Albo accettando le condizioni di fornitura del servizio.



Al modulo digitale delle cedole librarie potranno accedere solo quei rivenditori che risulteranno iscritti all’albo, che avrà durata annuale con scadenza 31 maggio 2024.



Il servizio è già avviato e le maggiori librerie cittadine lo stanno già utilizzando.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa