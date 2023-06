Dal 1972 ogni anno gli ex studenti di Pontedera si ritrovano dopo la maturità

Si sono ritrovati ogni anno dopo la fine delle scuole superiori, per ben mezzo secolo, e non hanno rinunciato a continuare questo record. Sono gli ex diplomati della V A del liceo scientifico di Pontedera che lo scorso fine settimana si sono ritrovati a 51 anni dall'esame di maturità, avvenuto nel 1972. Una straordinaria testimonianza di amicizia che continua a durare col trascorrere del tempo. La caparbietà e l'affetto che hanno dimostrato merita la nomina dei partecipanti all'ultimo incontro, che si è tenuto alla Trattoria Omero di San Miniato. Eccoli: Paolo Bernardeschi, Marco Casalini, Francesco Caturegli, Antonio Chelli, Fabio Dal Canto, Susanna Doveri, Giovanni Ghelli, Marco Granchi, Luciano Morosi, Andrea Orsini, Sergio Piccini, Maurizio Salvadorini, Alessandro Scali, Paolo Tognarelli, Paolo Vespi.