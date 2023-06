Dalla Provenza al Calcio Storico, la mostra del Giglio Rosso a Castelfiorentino

Le suggestioni di un “Passaggio in Provenza” e la riscoperta di una tradizione dalle radici antiche, come il Calcio Storico Fiorentino. E’ questo il tema della mostra, promossa dal Gruppo fotografico “Giglio Rosso” e curata da Giancarlo Biondi e Mario Lensi, che sarà inaugurata sabato 17 giugno, alle ore 10.30, all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata, ingresso libero).



La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è stata concepita e realizzata dagli autori in due scenari e luoghi del tutto distinti, sebbene con il fine comune di mettere in risalto quelle emozioni che solo certe manifestazioni culturali fortemente sentite possono trasmettere alle persone che hanno la fortuna di vederle da vicino.



Giancarlo Biondi (tra i fondatori del Gruppo fotografico) presenta un reportage di viaggio in Provenza, a partire da Arles, considerata insieme ad altre città (come Avignone) la culla della fotografia, terra ricca di suggestioni storico-culturali. Il suo obiettivo ha catturato ogni genere di emozioni dagli eventi o dalle persone incontrate, filtrando caratteristiche particolari dei luoghi visitati e di altre curiose situazioni. Durante il viaggio, organizzato in compagnia di altri tre componenti del “Giglio Rosso” (Antonio, Angelica, Giulia) ha tratto numerosi appunti pieni di sfaccettature.

Mario Lensi non si è lasciato sfuggire l’occasione di immortalare una partita del Calcio Storico fiorentino, disputata a Castelfiorentino un anno fa. Grazie alla disponibilità di Massimiliano Monti, organizzatore dell’evento che si proponeva un fine benefico, si è calato completamente nell’atmosfera da perfetto osservatore. Uno spettacolo puro che Mario ha voluto raccontare con il suo naturale caratteristico modo: sempre attento a scovare i minimi particolari senza altresì tralasciare la cronaca dell'evento stesso, con inquadrature spesso da dentro l'azione! Insomma, un racconto completo della giornata.



La mostra rimarrà aperta fino al 24 giugno. Questo l’orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 17.00-19.00, sabato e domenica ore 10.00-12.00 e 16.00-19.30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa