Donazioni di sangue, luce speciale per un monumento di Fucecchio

Anche quest’anno il Comune di Fucecchio aderisce all'iniziativa promossa da Anci per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione del sangue, con l’obiettivo di accrescere la cultura della donazione come atto di partecipazione alla vita sociale.

Così, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre oggi, mercoledì 14 giugno, e della Giornata regionale della donazione del sangue, in programma sabato 17, l'amministrazione comunale fino a domenica 18 giugno illuminerà di rosso il monumento di Giuseppe Montanelli, ubicato al centro dell'omonima piazza, proprio in un’ottica di sensibilizzazione, soprattutto in vista del periodo estivo che solitamente registra un calo di donazioni.

"Sosteniamo con forza questa importantissima campagna – spiega il sindaco Alessio Spinelli – augurandoci che la risposta fucecchiese sia molto forte vista la sensibilità più volte mostrata dalla nostra comunità verso questo tema, grazie anche al grande lavoro che le associazioni di Donatori di Sangue svolgono da anni sul nostro territorio".

"La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue vuole rendere il giusto merito a tutti coloro che compiono un’importantissima azione di solidarietà verso il prossimo - proseguono i responsabili di ANPAS, CRI e Fratres - senza la quale centinaia di migliaia di persone, solo in Italia, semplicemente non potrebbero vivere. Per questo è importante continuare a sensibilizzare la cittadinanza affinchè negli ospedali e nelle officine farmaceutiche siano sempre garantite scorte di sangue, plasma e di tutti altri emocomponenti, a maggior ragione nei periodi critici come quello estivo. Ringraziamo dunque l’amministrazione comunale per aver convintamente aderito anche quest’anno all’iniziativa di Anci”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa