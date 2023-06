Verso il «Dramma industriale», che sarà lo spettacolo centrale della Festa del Teatro 2023 che metterà al centro, quest’anno, la straordinaria figura di Giorgio La Pira. La figura di un uomo e di un politico che ha segnato profondamente il Novecento, una coscienza inquieta e rivoluzionaria, un combattente per la creazione di una cultura della pace e di una società di diritti. «Giorgio La Pira e il Dramma Popolare - Un’amicizia che viene da lontano» è il tema della conferenza, venerdì 16 giugno alle 18 a Palazzo Grifoni, che funge da preparazione al debutto dello spettacolo in prima nazionale il prossimo luglio sulla piazza del Duomo di San Miniato. La piazza del Teatro del Cielo, quella che dal 1947 chiama gli uomini a riflettere sulla spinta delle grandi emozioni che solo il linguaggio del teatro sa trasmettere. Un teatro di altissimo livello e profilo, la cui vita è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Che, appunto, nella sua sede, ospita questa importante conversazione di preparazione. Dopo i saluti di Antonio Guicciardini Salini (presidente della Fondazione Crsm), e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, introdurrà i lavori Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Idp. Poi la parola passerà a Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira e all’archivista Alexander Di Bartolo. L’evento è sostenuto anche da Tecnoambiente Gruppo Ecoeridania.