Giornata Nazionale Ail Firenze alla Basilica di San Lorenzo

La sezione AIL di Firenze, che supporta il percorso di cura dei pazienti e dei loro familiari, celebrerà la Giornata Nazionale contro Leucemie, Linfomi e Mieloma nella splendida cornice della Basilica di San Lorenzo.

L’evento, solo su prenotazione, prevede dalle 18.30 l’introduzione e la visita della Basilica e della Sacrestia Vecchia, un aperitivo conviviale e, alle 21, il concerto dei Cantori di San Giovanni, Associazione di promozione sociale la cui attività principale è il canto corale polifonico liturgico.

La finalità dell’iniziativa è sensibilizzare sulle attività di AIL Firenze, far conoscere una delle Basiliche più belle del nostro patrimonio culturale e raccogliere preziosi fondi da destinare alle attività assistenziali di AIL.

Il programma:

- 18.30 saluti ed introduzione Prof. Alberto Bosi- Presidente AIL Firenze

- 19:00 visita guidata Basilica di San Lorenzo e Sacrestia Vecchia a cura della Dott.ssa Bulli

- 19.30 aperitivo conviviale

- 21:00 Concerto Cantori di San Giovanni

In occasione di questa importante ricorrenza per AIL, in ricordo del Prof. Pierluigi Rossi Ferrini, la famiglia ha scelto di fare una generosa donazione a sostegno dei pazienti affetti da malattie del sangue.

Proprio a queste persone ed ai progressi scientifici nel campo dell’ematologia è dedicata la giornata nazionale AIL alla quale il Professor Rossi Ferrini ha sempre partecipato attivamente alle varie iniziative, tra le quali il numero verde AIL dedicato alle domande dei pazienti.

Per l’evento del 17 giugno la prenotazione è obbligatoria via mail all'indirizzo ailfirenze@ailfirenze.it o telefonicamente al numero 055.4364273.

La donazione minima richiesta per partecipare è di 20 euro, da versare tramite bonifico bancario:

CONTO CORRENTE Banca Intesa Sanpaolo IT83 Z030 6909 6061 0000 0102 982

Causale: Giornata Nazionale.

Si prega di inviare una mail di conferma e di effettuare il bonifico entro tre giorni dall'evento.

Fonte: Ail Firenze