Una donna e i suoi due bambini sono rimasti coinvolti in un incendio nella loro casa a Puntone, nel comune di Scarlino. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a controlli medici. Da quanto appreso non sarebbero in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del servizio di emergenza 118.