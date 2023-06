Scomparsa di Kata, un testimone: "Un uomo l'ha trascinata via"

Un uomo avrebbe trascinato via la piccola Kata. Questa la testimonianza di un uomo alle forze dell'ordine, come riferiscono alcuni giornali oggi. La bambina di 5 anni manca all'appello della famiglia da sabato scorso, quando intorno alle 15 non è stata più vista nell'ex albergo occupato di via Maragliano. Ieri sono partiti i controlli nello stabile occupato e in quello a fianco proprio per verificare la segnalazione.

Nel frattempo un'altra notizia che riguarda la famiglia peruviana. Il padre di Kata è stato scarcerato dal carcere di Sollicciano, dove si trovava da marzo per reati contro il patrimonio. Ieri sera è tornato in libertà dopo che il giudice gli ha sostituito la misura della custodia cautelare con l'obbligo di firma.