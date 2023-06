Mister Spalletti ospite d'onore per la festa dell'Avane calcio

Venerdì 9 giugno la Vela di Avane ha visto uno straordinario raduno di giovanissimi sportivi: 250 fra bambini e ragazzi di giallo nero vestiti coi loro genitori a celebrare la compattezza di un gruppo sociale che nello sport trova il collante e l’orgoglio di una appartenenza.

La polisportiva Avane nasce nel 1948 e alla festa degli scorsi giorni si è aggiunto mister Luciano Spalletti, che con tutti i gruppi si è fatto fotografare fra applausi e abbracci. Il legame di Spalletti, che qui ha iniziato a giocare e dove il caro fratello Marcello è stato allenatore e vicepresidente, con questa comunità è fortissimo. La missione della società sportiva è quella di creare rapporti di “Amicizia per Sempre”, motto che fa parte dello stesso stemma, a cui Marcello teneva molto ed è tuttora un vessillo per lo stesso Luciano che si impegnerà per mantenerlo.

Nell’occasione il direttore sportivo Carlo Zani ha donato a Spalletti un ritratto fatto dalla pittrice Bruna Scali che ritrae il mister con sotto gli stemmi dell’Empoli, dell’Avane e del Napoli col tricolore; sullo sfondo ci sono quelle “galline del Cioni”, simbolo ruspante e non salottiero del nostro grande allenatore. Il ritratto è stato messo da Spalletti nella sala della sua casa di Montaione.