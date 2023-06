Mercato e festival Cèramica, a Montelupo cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento di Cèramica 2023 è necessario spostare il mercato da piazza dell’Unione Europea a viale Cento Fiori, via Europa e via Asia.

Per questo motivo sabato 17 giugno sono previsti dei cambiamenti di viabilità dalle 6.00 alle 15.00

· divieto di transito e sosta su viale Cento Fiori nella corsia direzione SS 67 tra la rotatoria di via Caverni e l'intersezione con via Europa;

· divieto di transito e sosta su via Europa nel tratto tra viale Cento Fiori e l'intersezione con via America;

· divieto di transito e sosta su via Asia nel tratto tra viale Cento Fiori e ingresso piazza Falcone e Borsellino;

· divieto di transito e sosta su Piazza Lina Paci;

· divieto di sosta su viale Cento Fiori nella corsia direzione via Caverni dal civico 39 alla rotatoria con via Caverni;

· divieto di sosta su n. 5 stalli in Piazza Falcone e Borsellino (riservato mezzi ASL).

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa