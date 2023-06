Aprirà una nuova farmacia a Castelfiorentino

Il Comune di Castelfiorentino ha esercitato l'opzione per aprire la quinta farmacia sul territorio comunale. Lo si legge dal Burt regionale e l'amministrazione comunale avrà il diritto di prelazione per la sede e per l'autorizzazione all'apertura. L'esercizio dovrà entrare in attività entro 6 mesi. Il sindaco Alessio Falorni conferma la notizia ma non si sbilancia su quale sarà la sede, perché dovrà essere sviluppato il progetto definitivo. Per ora tre farmacie esistenti si trovano nel capoluogo e una nella frazione di Granaiolo.