Pubblica Assistenza Poggibonsi, riapre il bar

“La riapertura del bar presso la sede della Pubblica assistenza è una notizia molto positiva. Facciamo ai nuovi gestori i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il nostro obiettivo era quello di vedere operativa l’attività di bar-ristorazione in via Dante. E cosi è stato”.

Non nasconde la soddisfazione di un risultato raggiunto la presidente della Pubblica Assistenza odv, Manuela Becattelli. Il nuovo bar “081” ha aperto i battenti da pochi giorni. “I nuovi gestori - racconta la presidente - sono due ragazzi giovani. Uno di loro, Fiore D’Angelo, che ha 26 anni, è alla sua prima esperienza lavorativa nel mondo dei servizi di somministrazione. Ha entusiasmo e voglia di fare. Il socio, Gionatan Cimitile Cortese, è un po’ più adulto, ha 31 anni, e ha già esperienza di pizzeria e altri locali. Un bel mix per gestire il bar e proporre pizza, tavola calda, bar, aperitivi e pure eventi”.

“La presenza di un esercizio di somministrazione - aggiunge Becattelli – completa l’idea di una sede aperta a tutti, di un servizio svolto per le persone che hanno bisogno e per accogliere persone diverse, nel loro tempo libero, nel tempo di un caffè. Anche così l’associazione diventa sempre più parte integrante della comunità per un rapporto proficuo di scambio e di dialogo”.

“Dopo la chiusura dell’attività da parte dei precedenti gestori abbiamo cercato in tutti i modi di poter riaprire - fa notare la presidente. E ci siamo riusciti Tutto il consiglio esprime il più grande in bocca al lupo a questi ragazzi con la speranza di veder crescere il loro lavoro in modo importante”

Fonte: Ufficio Stampa