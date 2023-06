Rimane bloccata con l'auto in acqua, salvata dai vigili del fuoco

Un breve nubifragio si è abbattuto nella tarda mattina di oggi su Grosseto, causando anche qualche danno.

In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso a una giovane bloccata in auto in via Genova, con l'acqua che arrivava fino alle portiere del veicolo. La donna è stata prelevata da una squadra e accompagnata in zona asciutta in attesa dell'arrivo dei familiari.

I vigili sono poi dovuti intervenire per l'abbattimento di parti pericolanti di intonaco da un edificio in via Aurelia nord.