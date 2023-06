Ritrovato dopo una notte all'addiaccio il cercatore di funghi disperso in Alta Versilia

Alle 10 circa di questa mattina è stato ritrovato il cercatore di funghi disperso nei boschi sopra Malbacco, nell'Alta Versilia, a Seravezza. I vigili del fuoco lo hanno trovato in un canalone nelle cave di Trambiserra. Da una prima ricostruzione pare che sia scivolato dal declivio riportando ferite lievi. Non riuscendo però a risalire ed essendo spaventato dalla presenza di animali selvatici, avrebbe trovato riparo in un anfratto, passando lì tutta la notte, nonostante le forti piogge. Dopo l'arrivo a terra, l'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso Pegaso.