Tamponamento a catena nei pressi della galleria bypass del Galluzzo: 4 auto coinvolte

I vigili del fuoco di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 17:05 nel comune di Firenze nei pressi della galleria 'Poggio Secco' del bypass del Galluzzo con il raccordo della Firenze-Siena, per un tamponamento a catena avvenuto tra quattro auto. I vigili del fuoco hanno estratto 4 persone e affidate alle cure del personale sanitario. La circolazione è rimasta bloccata.

A causa dell'incidente la strada statale 741 “By pass del Galluzzo” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione della rotatoria con via delle Bagnese, a Firenze. Il traffico è deviato in loco

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.