Temporale a San Miniato, allagamenti tra Ponte a Elsa e La Scala

Giornata nuovamente all'insegna della pioggia quella di oggi in Toscana, dove prosegue il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali fino a mezzanotte (Qui la notizia). Secondo le previsioni da domani, 15 giugno, è atteso un miglioramento. Nel primo pomeriggio di oggi rovesci hanno riguardato la provincia di Pisa.

Per quanto riguarda San Miniato, il sindaco Simone Giglioli ha invitato i cittadini a prestare attenzione: "Si segnalano sul territorio zone allagate a seguito del temporale e l'uscita di alcuni rii localizzati soprattutto tra Ponte a Elsa e La Scala" ha scritto tramite Facebook il primo cittadino. "Per chi è in movimento vi prego di fare attenzione soprattutto lungo la Tosco Romagnola e nelle zone limitrofe. La Protezione Civile è già sul posto, in arrivo anche i Vigili del Fuoco, coi quali sono in contatto".

Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in località La Scala. Sul posto stanno operando 4 squadre per interventi legati alle intense precipitazioni che hanno riguardato il territorio. Come appreso, la situazione è in attenuazione e al momento sono circa dieci le richieste di intervento.