Tre giorni di eventi e iniziative a Montelupo: si inaugura Cèramica

Alle ore 18.00 di venerdì 16 giugno il sindaco Paolo Masetti con il tradizionale taglio del nastro, per questa edizione previsto in piazza della Libertà, darà il via all’edizione 2023 di Cèramica.

Sono trascorsi 30 anni dalla prima edizione di quella che si chiamava “Festa della ceramica”, 40 anni dall’inaugurazione della prima sezione del Museo della ceramica e 50 anni dalla scoperta del pozzo dei Lavatoi. Da qui la scelta di avere come filo conduttore dell’edizione 2023 di Cèramica la “Macchina del Tempo”. Un omaggio alle tappe che hanno portato Montelupo a riscoprire la storia di centro di fabbrica della maiolica in Toscana, di riappropriarsi delle opere qui prodotte, esposte in tutto il mondo e di guardare al futuro poggiandosi su solide fondamenta.

Emblema di questa evoluzione è proprio la scalinata realizzata in piazza Gelasio Centi, in cui sono stati riprodotti in ordine cronologico i decori della ceramica dalle aziende del territorio che hanno risposto ad un avviso della Fondazione Museo Montelupo.

Cèramica 2023 è

Esposizioni d’arte in luoghi significativi della città.

La mostra “Non è tutto oro” presenta una spettacolare raccolta di opere realizzate dai ceramisti montelupini in omaggio alla lavorazione del lustro metallico.

“Fattore C” raccoglie interventi artistici a cura di artisti contemporanei. Gli interventi sono ispirati al tema della manifestazione, la macchina del tempo. Il quartiere del Palazzo Podestarile, la Fornace e il MMAB (Montelupo Museo Archivio Biblioteca) ospiteranno le project room degli artisti.

La mostra “Us &Them. Generazioni a confronto”, a cura di Christian Caliandro propone un confronto/dialgo fra due diverse generazioni di ceramisti, fra differenti cifre stilistiche con opere di artsti e artigiani montelupini.

Fra le tante esposizioni ospitate nelle sale del Museo della ceramica troviamo “Rosso di Montelupo deconstructed” , l’installazione appositamente realizzata da Eloisa Gobbo (vincitrice del premio di residenza della Fondazione Museo Montelupo assegnato dalla Biennale di ceramica contemporanea di Manises) che entra a far parte della collezione permanente del museo. Il titolo rimanda al bacile, esposto nella Sala dei Capolavori, decorato a grottesche, siglato dall’autore con la firma LO, della bottega di Lorenzo di Piero Sartori, datato 1509.

“La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”, promosso da Fondazione Cr Firenze e Gallerie degli Uffizi e inserita nel progetto «Terre degli Uffizi», presenta un dialogo fra due dipinti della collezione degli Uffizi del Bronzino e di Jacopo Chimenti e la maiolica di Montelupo.

Cantieri d’arte contemporanea | Laboratori e workshop

Quella del 2023 sarà una Cèramica improntata al fare con una ricchissima offerta di workshop e laboratori.

Il 17 e 18 giugno si terrà il primo dei Cantieri D’arte contemporanea curati da Christian Caliandro e realizzato da Maria Palmieri.

Per tre giorni, la scuola di Santa Rosa dagli artisti Luigi Presicce e Francesco Lauretta si trasferisce a Montelupo, proporranno le loro lezioni in luoghi inusuali, come bar e ristoranti del centro.

Venerdì alle 21.30 l’artista Veronica Fabozzo proporrà un workshop sul KINTSUGI – L’arte di riparare con l’oro.

Sabato e domenica l’artista Serena Tani propone il laboratorio “SETA gioielli in ceramica” e sarà anche l’occasione per visitare il suo studio artistico.

Il centro ceramico sperimentale presenterà le proprie attività con possibilità di sperimentare le tecniche proposte

Tutti i pomeriggi alle 17.00 e alle 19.00 sono in programma laboratori rivolti ai più piccoli presso la Fornace del Museo

Spettacoli e concerti

Cèramica è anche spettacolo e intrattenimento con tre appuntamenti previsti sul palco centrale di piazza dell’Unione Europea, parate itineranti e performance a cura delle scuole di danza del territorio, il tutto con la direzione artistica di Spazio Ipotetico.

Venerdì sera sul palco centrale segnaliamo lo “Sconcerto d’Amore” degli artisti Nando e Maila; sabato sera sarà la volta della trascinante musica della Draba Orkestar.

Domenica si alterneranno Mr. Goodman e la compagnia del Granmastro.

Le parate itineranti sono a cura di Chicchi D’uva (venerdì 16 giugno), Compagnia Mantica e Badabimbumband.



Mostra mercato

In arrivo da tutta Italia e dall’estero circa 40 espositori, che troveranno posto per le strade del centro storico

Visite guidate

Cèramica è anche l’occasione per scoprire veri e propri gioielli del territorio come l’Atelier dell’artista Marco Bagnoli, l’Archivio Museo Bitossi e il Museo della ceramica.



Orari

Venerdì: 18.00/24.00

Sabato: 10.00/13.00 e 18.00/24.00

Domenica 10.00/13.00 e 18.00/24.00

Tutto il programma è disponibile su www.montelupoeventi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa