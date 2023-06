'Un altare di Ercole a Cappiano', incontro al Museo Civico

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio invita il 16 giugno, alle ore 21,30 all’incontro Un altare di Ercole a Cappiano: testimonianze d’età romana a Fucecchio e dintorni di Alberto Cafaro (Università di Siena). Interverranno Alberto Malvolti (Fondazione Montanelli Bassi) e Andrea Vanni Desideri (Museo civico e diocesano di Fucecchio). Nell’occasione sarà presentato il nuovo volume delle Monografie dell’Associazione Ricerche Storiche Valdarno di Sotto Le periferie e il centro. Studi di storia e epigrafia dell’Italia romana, a cura di Andrea Vanni Desideri, con contributi di Alberto Cafaro (Università di Siena) e Federico Santangelo (Newcastle University), Edizioni dell’Erba, 2022.

I contributi raccolti nella pubblicazione si concentrano sulle relazioni fra centro e periferia nell’Italia romana, un tema che rivestiva un’importanza di sistema, perché in età romana il confronto fra centro e periferie fu costante, né poteva essere diversamente, e di periferie l’impero ne conobbe molte, ciascuna caratterizzata dalla presenza di un tessuto economico e reti sociali specifici.

L’appuntamento si concentrerà sul contenuto di uno di questi contributi, dedicato ad un altare in marmo di età romana, oggi conservato presso il Museo di Fucecchio. Il manufatto fu rinvenuto alla fine del Settecento presso la località di Ponte a Cappiano; quello che è oggi parte del nostro territorio comunale apparteneva in antico alla colonia di Lucca. L’altare fu elevato da un individuo o da una piccola comunità stanziati sul Padule; all’atto della dedica, costoro decisero di incidervi poche lettere, che grazie al contributo dell’epigrafia possono essere interpretate come una dedica ad Ercole. Discuteremo insieme del manufatto da Cappiano e, più in generale, dei risultati delle ricerche storiche, archeologiche e toponomastiche compiute sul nostro territorio: comprenderemo così l’aspetto e la società delle comunità insediate sul nostro Padule in età romana.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa