Vinci, risolta l'empasse: i centri estivi si faranno: scelta Villa Reghini

Al via dal 16 giugno le iscrizioni ai centri estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria: le attività si svolgeranno dal 3 al 28 luglio a Villa Reghini a Sovigliana.

“Nonostante i vari ritardi dovuti a cause non imputabili al comune di Vinci (il diniego dell'istituto comprensivo, NdR) - dichiara l'assessore Chiara Ciattini - abbiamo lavorato per assicurare anche quest’anno ai ragazzi e alle famiglie un servizio di fondamentale importanza. Il luogo individuato è all'interno di Villa Reghini, struttura confortevole per i ragazzi, dotata di aria condizionata e con spazi verdi dove poter giocare e divertirsi all’aperto. I ragazzi che risiedono a Vinci capoluogo potranno usufruire del servizio di navetta gratuito.”.

La domanda di iscrizione sarà reperibile on line sul www.eskimocoop.it e andrà inviata (entro il 24 giugno) all'indirizzo di posta elettronica centriestivi@eskimocoop.it.

Il Comune ha stanziato 10.000 euro in favore dei bambini/e residenti nel Comune di Vinci e bambini/e non residenti che hanno frequentato le scuole del Comune di Vinci nell’anno scolastico 2022/2023 che vogliano iscriversi ai centri estivi collocati nel Programma Vinci Estate 2023.

Il voucher verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse come contributo su base settimanale per un massimo di tre settimane ad utente, sulla base delle fasce ISEE:

“VOUCHER TARIFFA INTERA GIORNATA CON PRANZO”:

- per famiglie con ISEE da 0 fino a € 12.000 - voucher da €120 per settimana /max 3 settimane per complessivi € 360;

- per famiglie con ISEE da € 12.000 a € 18.000 voucher da € 90 per settimana/max 3 settimane per complessivi € 270;

- per famiglie con ISEE da € 18.000 a € 24.000 - voucher da € 60 per settimana/max 3 settimane per complessivi € 180;

Il modulo Agevolazioni Voucher Centri estivi 2023 deve essere presentato solo se non è stata fatta la richiesta di agevolazione tariffaria per i servizi scolastici per l'anno 2022-2023 e deve essere inoltrato al momento dell'iscrizione entro il 24 giugno secondo le modalità previste dal soggetto Gestore.

Il Comune garantisce inoltre il servizio di assistenza socio-educativa con operatore qualificato per i bambini con disabilità iscritti ai centri estivi del Programma Vinci Estate 2023. Saranno garantite 60 ore di assistenza socio-educativa per ogni bambino per l'intero periodo di frequenza, che potranno essere utilizzate per 6 ore giornaliere per due settimane di frequenza o 3 ore giornaliere per quattro settimane di frequenza.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa