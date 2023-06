La 1000 Miglia è una festa di paese

Una bella giornata - finalmente - e tutti in strada a guardare le auto della 1000 Miglia, che per la sua 41ª edizione passa nuovamente da Vinci e dal suo centro storico dopo la pausa pandemica.

Già da Sovigliana, la frazione vinciana sulla riva destra dell'Arno, le persone erano già raggruppate all'ombra per aspettare le oltre quattrocento auto che attraverso Via Pietramarina sono arrivate nel Capoluogo.

Nel borgo leonardiano, la maggior parte della folla si è invece concentrata in Via Giovanni XXIII, davanti al cavallo di Piazza della Libertà, punto di timbratura per i possessori delle auto, e davanti alla Fanfara dell'Accademia Navale.

Le prime a sfilare, le super sportive, molte delle quali con targhe straniere (addirittura qualche giapponese), che a colpi di acceleratore hanno rombato fino a Via Lamporecchiana.

Le auto d'epoca arrivano alle 15.30, ma molte ne sono parcheggiate nel borgo, fin dentro Piazza Masi, sotto l'Uomo Vitruviano.

Il bel tempo e l'atmosfera hanno agevolato anche i ristoranti vinciani, pieni di turisti (moltissimi nordeuropei), intenti ad assaggiare i vini di zona.

Ospiti d'eccellenza, quasi tutti gli assessori, il sindaco, e, ovviamente, anche Leonardo da Vinci.

Christian Santini