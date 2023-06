A San Rossore per dibattere su occupazione e reddito

"Lavoro, occupazione, disuguaglianze: dalla rendita al reddito" è il convegno che si terrà sabato 1° luglio dalle ore 10 presso la Sala Gronchi del Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli a Pisa. L'evento vedrà la partecipazione di illustri esperti e importanti personalità delle istituzioni, dei sindacati e della politica.

Secondo alcuni dati pubblicati da Eurostat, nel 2022, 14,3 milioni di persone in Italia (il 24,4% della popolazione) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale. Questo anche a causa dell'evoluzione del mondo del lavoro, che ha portato con sé profonde disuguaglianze economiche, passando dalla rendita al reddito da lavoro. Mentre la società si evolve, la distribuzione del reddito è diventata sempre più sbilanciata, mettendo in evidenza la necessità di riportare la centralità sulla persona del lavoratore e del suo diritto costituzionale a un salario equo che garantisca la dignità per se stesso e la famiglia. In quest'ottica, siamo determinati a esplorare il concetto del reddito di base universale e l'importanza di politiche inclusive come strumenti chiave per affrontare queste disuguaglianze crescenti.

Durante l'evento, avremo il piacere di ospitare esperti del settore, accademici e politici che condivideranno le loro prospettive, idee e soluzioni concrete per creare un futuro più equo e inclusivo per tutti. Sarà anche un'opportunità per connettersi con professionisti appassionati, scambiare opinioni e contribuire attivamente alla discussione.

Interverranno per i saluti istituzionali:

Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Lorenzo Bani, Presidente del parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli;

I relatori:

Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali; Stefano Fassina, Economista, già deputato, Coordinamento 2050; Alessandra Nardini, Assessora regionale con deleghe alla Formazione e Lavoro; Rossano Rossi, Segretario generale CGIL Toscana; Fausto Durante, Segretario generale CGIL Sardegna; Maurizio Brotini, CGIL Toscana, Ufficio di Programma; Irene Galletti, Presidente M5S Toscana – Seconda Commissione Lavoro; Andrea Quartini, Deputato M5S, membro Commissione Inchiesta Lavoro.

