Al Teatro Pacini il traguardo del percorso US - #Universi Solidali

Mercoledì 21 giugno alle ore 19:30 al Teatro Pacini di Fucecchio si aprirò il sipario a una lezione aperta, esito del percorso multidisciplinare gratuito per ragazzi disabili e non, US - #UniversiSolidali, un progetto che vede il Teatrino dei Fondi in prima linea sul tema dell’inclusione, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

Open Door è il titolo dell’esibizione, in cui un gruppo misto di giovani, disabili e normodotati, si confronteranno sul palcoscenico, guidati da Sergio Bulleri, all’insegna della creatività.

Sarà un momento di festa, a conclusione del percorso, con Matteo, Kevin, Vittorio, Elisa, Alessandra, Gabriele, Rayan, Cassandra e Sergio in un clima di collaborazione e condivisione, aperto al pubblico.

“Apriamo la porta al nostro teatro – scrive Sergio Bulleri - e al nostro modo di vivere il palcoscenico con delle storie da raccontare. Con tanta musica e voglia di divertirsi questa volta parliamo di Jack e il fagiolo magico”.

Fonte: Ufficio Stampa