All'Orcio d'Oro la mostra di Claudio Mollo, critico enogastronomico

Si inaugura sabato 17 giugno, presso l’Orcio d’Oro, Officina Culturale di San Miniato, la mostra monotematica di pittura di Claudio Mollo, giornalista e critico del settore agroalimentare dai trascorsi artistici, visti gli studi d’arte fatti a Firenze e l’inizio di una felice attività di grafico pubblicitario. Poi, l’interesse e la grande passione per l’enogastronomia e la qualità agroalimentare, che inizialmente affianca la grafica, ma che poi, pian piano, prende il sopravvento e gli fa cambiare completamente strada, senza però mai abbandonare del tutto la passione e la voglia di disegnare e colorare. Suo primo grande amore.

Grazie a intensi studi e continui contatti con alcuni dei migliori esperti del settore agroalimentare e a tantissime esperienze e stage in giro per l’Italia, consolida il suo sapere e inizia a lavorare per conto proprio, come consulente. Poi arriva il giornalismo specializzato che lo lancia definitivamente nel settore enogastronomico e dell’accoglienza, rafforzando ancora di più il suo nome.

Negli anni, viene chiamato spesso anche a svolgere docenze sulla qualità alimentare o su filosofie e stili di vita gastronomici, passati e attuali. Scrittore di libri, attività per la quale sta ultimando la sua ultima fatica editoriale, con un libro, il suo diciannovesimo, dal titolo “Tutto il Dolce che c’è”. Si tratta di una rassegna, abbondantemente illustrata da foto, di “still life” alimentare, su tutto ciò che c’è di più dolce in Toscana, con i racconti dei nomi noti dell’arte pasticcera della Regione, e con le loro meravigliose ricette.

Desideroso però, anche di far conoscere, la sua vena artistica, da un anno circa in piena attività pittorica, tra un viaggio gourmet e l’altro, conosce Andrea Mancini, direttore dell’Orcio d’Oro, bellissimo spazio espositivo, molto conosciuto e frequentato per esposizioni, mostre pittoriche, fotografiche e altri incontri culturali, situato in Via Augusto Conti 48, a San Miniato, con il quale riesce a realizzare questa mostra.

Il tema di questa serie di tele, sono i “Papaveri”, che stilizza e traduce in piacevoli contesti policromi, utilizzando spatola e rullo, ottenendo così risultati di interessante effetto plastico. Pochi tratti ma essenziali, per definire forme e sensazioni, attraverso colori vivi e contrastanti.

La mostra inizierà sabato 17 alle 18.

Aperta dal mercoledì al sabato, dalle 18 alle 19 e 30, fino al 28 giugno.