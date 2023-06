Antonio Cargioli è il primo colpo targato Kemas Lamipel 23-24

Arriva, dopo le conferme, il primo colpo di mercato in entrata, targato Kemas Lamipel 2023-24. Direttamente da Bergamo, squadra della quale è stato anche capitano, ecco il centrale milanese, classe 1994, Antonio Cargioli, 200 cm, “veterano” dell’A2 Credem Banca con 8 campionati disputati, 6 con l’Olimpia e 2 con la Conad Reggio Emilia. Ricco il palmares: Coppa Italia A2 nel 2020, Coppa Italia e Supercoppa nel 2021, Supercoppa nel 2022.

Nella stagione 2022-23 Cargioli è stato uno dei protagonisti dell’ottima stagione targata Agnelli Tipiesse: la truppa di coach Morato (subentrato a Graziosi nel finale di campionato), ha conquistato la finale play-off, sfiorando la promozione in Superlega. La Tonno Callipo Vibo Valentia si è confermata un gradino “sopra”, ma il team rossoblù ha lottato fino alla fine mostrando il proprio valore. Il nuovo acquisto della Kemas Lamipel, frenato da un piccolo infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione, ha comunque portato avanti un torneo di buon livello. Nel totale dei campionati di A2 Credem Banca disputati, ha collezionato 383 muri (miglior stagione la 2018/19 con 0,86 a set), e 1273 punti complessivi, con una media percentuale di “perfette” in attacco del 59,1 (best season 2019-20 con 67,7%). Un giocatore esperto, carismatico e di qualità, in grado di dare subito il proprio apporto inserendosi nei meccanismi di coach Bulleri e nel nuovo “6+1” santacrocese.

DICHIARAZIONI

“La prossima stagione sarà per me un’esperienza nuova e sfidante, dopo sei anni trascorsi a Bergamo; conto di ripagare la fiducia che questa storica e blasonata società ha riposto in me. I Lupi sono sempre stati antagonisti temuti e combattivi ed in questi 8 campionati trascorsi in A2 ricordo poche vittorie al Pala Parenti di Santa Croce con le squadre nelle quali ho giocato (Reggio Emilia e Bergamo appunto). Mi aspetto che la tradizione continui e che il mio nuovo palazzetto continui ad essere, ed anche di più, fortino inespugnabile. Sarà per me un onore poter giocare davanti ad una delle tifoserie in assoluto più calde del campionato di A2. Sono sicuro che anche quest’anno verrà allestita una squadra competitiva come nella tradizione dei Lupi di Santa Croce. Cercheremo fin da subito di creare una bella sintonia all’interno del gruppo per permetterci di lavorare nelle migliori condizioni”.

“Vengo da una stagione certamente per me complicata: un piccolo infortunio durante l’estate mi ha rallentato la preparazione costringendomi a stare lontano dal campo all’inizio della stagione; una prima parte di campionato dove, insieme alla squadra, avevamo perso un po' di sicurezze poi in seguito ritrovate. Con grande determinazione ed impegno, lavorando uniti ed aiutandoci a vicenda e grazie anche al ritrovato equilibrio dello staff tecnico, siamo poi riusciti a recuperare un ottimo stato di rendimento e fare una grande ultima parte di campionato, raggiungendo la finale play off”.

“Come mi descrivo? Senza dubbio non mi piace perdere, sono un giocatore coriaceo, amante del lavoro in palestra, un “agonista” che cerca di non mollare mai. Ci vediamo presto, Forza Lupi!”.

CURRICULUM

2022-23 Agnelli Tipiesse Bergamo

2021-22 Agnelli Tipiesse Bergamo (Supercoppa)

2020-21 Agnelli Tipiesse Bergamo (Coppa Italia e Supercoppa)

2019-20 Olimpia Bergamo (Coppa Italia)

2018-19 Olimpia Bergamo

2017-18 Caloni Agnelli Bergamo

2016-17 Conad Reggio Emilia

2015-16 Conad Reggio Emilia

2014-15 Universal Carpi Modena (B1)

2012-14 Audax Parma (B2)

Fonte: Ufficio Stampa