Basket, volley e calcio cerretese ai vertici, una cerimonia per premiare i protagonisti

Pochi giorni fa, nel giro di 24 ore, la Polisportiva Basket Cerretese e la Cerretese Pallavolo hanno concluso trionfalmente i play off, raggiungendo la promozione in Serie D. Solo poche settimane prima, la Real Cerretese aveva partecipato ai play off per la promozione nel Campionato di Eccellenza, mancando per poco l’obiettivo dopo una bellissima stagione.

Risultati importanti che l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi intende evidenziare con una premiazione nel corso di una cerimonia pubblica prevista per Sabato 17 Giugno alle ore 11,00 in Piazza Dante Desideri, dietro al Municipio.

Nell’occasione il Sindaco Simona Rossetti e l’assessore allo sport Moreno Costagli ringrazieranno le tre società e gli atleti per i traguardi ottenuti e per il lavoro e la passione che li hanno resi possibili.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa