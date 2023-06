Bimba scomparsa, si verificano i sospetti del padre: "E' stata rapita, era tutto pianificato"

Dopo l'appello in tv alle telecamere di Chi l'ha Visto?, si cercano riscontri sulle parole forti del padre della piccola Kata, Miguel Angel, che ha affermato che la piccola è stata rapita e tutto è stato pianificato. "Sono sicuro che Kata è viva e ritornerà", specifica, ma i suoi trascorsi con la giustizia non sarebbero legati al crimine di sabato scorso: "Non ho debiti, non ho problemi con nessuno".

L'uomo, dopo essere stato scarcerato dal carcere di Sollicciano per stare più vicino alla famiglia in questo momento di dolore, ha avuto un primo colloquio con gli investigatori e potrebbe essere richiamato nelle prossime ore. Vanno avanti anche gli accertamenti tecnici, fra cui quelli sulle immagini di telecamere su strade più distanti da dove è situato l'ex hotel Astor, via Maragliano. Il cortile sul retro dell'ex hotel occupato sarebbe il luogo della sparizione. Circola l'ipotesi che la bimba sia stata caricata in un'auto non notata dai condomini oppure che la fuga sia stata per un tratto a piedi.

Oppure, l'altra ipotesi, è che un muro del cortile sia stato superato grazie a un cumulo di rifiuti per scavalcarlo.